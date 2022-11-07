Посетитель сгоревшего клуба в Костроме рассказал о заклинившем турникете

Посетитель сгоревшего клуба «Полигон» рассказал о заклинившем турникете на выходе

Посетитель клуба «Полигон» в Костроме, где при пожаре 5 ноября погибли 13 человек, рассказал о заклинившем турникете. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, во время эвакуации один из турникетов сломался, что осложняло выход. «Два человека проскочили [через турникет], один застрял», — вспоминает он.

Мужчина был в клубе в день пожара вместе с женой. Он быстро покинул горящее здание, но впоследствии помогал другим людям выходить оттуда. Россиянин заявил, что двери были заблокированы, в клубе находилось много народу, так как был праздничный день.

Пожар в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. Клуб «Полигон», который охватил огонь, принадлежал депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву. Погибли 13 человек, спасатели ведут поиск еще четырех посетителей. Прокуратура установила, что в клубе были заперты все эвакуационные выходы. В результате пожара здание сгорело дотла. Уточнялось, что с различными травмами в медпункты обратились не менее 60 человек, а четверо посетителей находятся в коме.

Предположительно, один из посетителей кафе нарушил правила использования ракетницы — его подозревают в поджоге. 7 ноября в Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара — огонь распространился из-за 23-летнего горожанина.