В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в клубе, где погибли 13 человек

В Костроме арестовали предполагаемого виновника пожара в ночном клубе «Полигон», где погибли 13 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Ярославский гарнизонный суд.

«Вчера ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, до 5 января 2023 года», — сообщили в суде.

По информации следствия, пожар устроил 23-летний мужчина. Он подозревается в использовании пиротехники в заведении, что предварительно привело к возгоранию.

Ранее Свердловский районный суд арестовал на два месяца директора фирмы «Империя» Наталью Беленогову, которая организовывала работу сгоревшего ночного клуба в Костроме. Женщина будет находиться под стражей до 4 января 2023 года. Отмечается, что в ходе заседания она просила суд о домашнем аресте.

В Костроме в ночь на 5 ноября сгорел принадлежащий депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву ночной клуб «Полигон». Telegram-канал Mash сообщил, что с различными травмами в медпункты обратились не менее 60 человек, а четверо посетителей находятся в коме.

Управление Следственного комитета по области возбудило уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.