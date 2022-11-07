Очевидец восстановил хронологию пожара в костромском клубе «Полигон»

Спасший людей при пожаре в костромском клубе «Полигон» мужчина восстановил хронологию ЧП

Россиянин Андрей Кузьмин, который спас людей при пожаре в костромском клубе «Полигон», восстановил хронологию ЧП. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Мужчина выбил дверь одного из эвакуационных выходов, благодаря чему спас других посетителей заведения. Он рассказал, что у людей началась паника, когда произошло возгорание.

«Так как я знал помещения клуба, то сообразил как-то… Увидел там столпотворение народу, взял жену и ее подругу, и мы побежали к эвакуационной двери, потому что я чувствовал, что есть какой-то шанс ее выломать. Если бы мы побежали в начало, просто бы не добежали, так как там была основная масса. Прибежали мы сюда, а здесь уже была паника, визги, крики», — вспомнил посетитель клуба.

По его словам, дверь эвакуационного выхода была массивной. Больше всего людей, как сообщил мужчина, погибло в курилке недалеко от эвакуационного выхода. Некоторые люди сидели и плакали на дороге у клуба после того, как выбрались, сообщил Кузьмин. Он также вспомнил, что среди посетителей «Полигона» были люди, которые хотели вернуться в полыхающее здание, так как забыли там свои вещи.

Пожар в Костроме произошел в ночь на 5 ноября. Клуб «Полигон», который охватил огонь, принадлежал депутату областной думы Ихтияру Мирзоеву. Погибли 13 человек, спасатели ведут поиск еще четырех посетителей. Прокуратура установила, что в клубе были заперты все эвакуационные выходы. В результате пожара здание сгорело дотла.