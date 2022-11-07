Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
23:05, 7 ноября 2022Экономика

Греческий премьер переложил вину за рост цен в стране на Путина

Премьер Греции Мицотакис переложил вину за рост цен в стране и мире на Путина
СюжетРост цен на продукты:
Кириакос Мицотакис

Кириакос Мицотакис. Фото: Vasilis Rebapis / Globallookpress.com

Греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис в интервью телеканалу ANT1 прокомментировал обвинения со стороны оппозиции в его причастности к увеличению цен в стране. Он переложил вину за рост цен в Греции и мире на президента России Владимира Путина.

«Импортированная дороговизна, как все понимают, является продуктом войны. И я думаю, что все знают, что такую дороговизну вся планета видела 40 лет назад. Так что это проблема, которую мы должны решить», — заявил глава государства.

По его словам, в росте цен следует винить российского лидера, а не его самого, поскольку в ином случае приписать «заслуги» в повышении стоимости товаров можно также президентам США и Франции Джо Байдену и Эммануэлю Макрону, канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и другим.

Ранее отдел исследований Ipsos провел опрос, согласно которому жители Франции, Германии, Греции, Италии, Польши и Великобритании столкнулись с финансовой неустойчивостью.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Украинский пленный рассказал о бегстве ВСУ со своих позиций у Артемовска
Белый дом раскрыл планы Байдена по встрече с Путиным на G20
Летевший в Екатеринбург самолет экстренно сел в Сочи
Греческий премьер переложил вину за рост цен в стране на Путина
США заявили о поддержании диалога с Россией
Российский командир оценил точность украинской артиллерии
Пассажирский самолет готовится к аварийной посадке в Сочи
Макрон призвал к мирным переговорам по Украине
Белый дом начал убеждать банки продолжать работу с отдельными компаниями в РФ
Стало известно о гибели американского наемника на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.