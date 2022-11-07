Расследованием смерти французского солдата займутся военные прокуроры Румынии

TVR1: военная прокуратура Румынии расследует смерть французского солдата в отеле Бухареста

Расследованием смерти французского солдата в отеле в Румынии займется военная прокуратура страны. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TVR1.

Тело мужчины доставлено в Институт судебной медицины. Следователи изучают изображения с камер видеонаблюдения отеля и данные смартфона. Следствие рассматривает несколько версий случившегося: самоубийство, убийство или несчастный случай.

Французский военный был найден мертвым в отеле в Бухаресте в воскресенье, 6 ноября, куда французский военный контингент прибыл в рамках миссии НАТО. Горничная обнаружила 41-летнего мужчину с ножницами, воткнутыми в шею, при этом следов проникновения в его комнату не было.