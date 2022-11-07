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19:10, 7 ноября 2022Путешествия

Запад признал безопасность российских самолетов

FT: в России успешно используют иностранные самолеты без поддержки западных компаний

Фото: Алексей Смышляев / Коммерсантъ

Показатели надежности и безопасности полетов на воздушных судах в России выросли, несмотря на негативные прогнозы западных аналитиков о давлении санкций на отечественную авиаотрасль. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

Как заявил президент ведущей британской консалтинговой компании в области авиации IBA Фил Сеймур, российские авиакомпании в ближайшей перспективе сохранят возможность использовать иностранные самолеты, даже без технической поддержки со стороны западных компаний-производителей.

Сеймур признал, что за последние годы «показатели надежности авиатранспорта существенно выросли». По его мнению, российские авиавласти успешно обслуживают воздушные суда и не допускают «непригодную для полетов технику к рейсам».

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По данным FT, многие западные аналитики предсказывали крах российских авиакомпаний вследствие санкций, однако статистика доказывает обратное: число внутренних перелетов в октябре выросло на четыре процента по сравнению с допандемийными показателями 2019 года. Также продолжаются полеты в Китай, Турцию и другие страны.

Тем не менее Сеймур считает, что ресурс небезграничен, а поэтому российским перевозчикам придется разбирать воздушные суда. «Со временем нехватка комплектующих может вынудить авиаперевозчиков разобрать часть иностранных самолетов на детали или использовать компоненты российского производства», — добавил эксперт.

Ранее в ноябре сообщалось, что российские компании-перевозчики и аэропорты в Центральном и Южном федеральных округах начнут ежедневно отчитываться о безопасности. Так, руководителям подразделений придется каждое утро к 6:00 предоставлять отчет «о складывающейся обстановке на объектах воздушного транспорта».

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Дарья Рыбак
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