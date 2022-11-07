В России в ближайшие полгода останется рыба

«Известия»: в России в ближайшие полгода не ожидается дефицита рыбы и рыбной продукции

На прилавках российских магазинов в ближайшие полгода не ожидается дефицита рыбы — останется и пищевая рыбная продукция. Об этом пишет «Известия».

«Все привычные российскому потребителю виды рыб — сельдь, треска, скумбрия, нерка, а также морепродукты — креветки и кальмары, никуда не уйдут. Мы не предвидим возможных проблем с ассортиментом на российском рынке», — заявили в Росрыболовстве.

В ведомстве уточнили, что сейчас идут переговоры с новыми партнерами, а также изучаются новые перспективные рынки — в частности, сейчас идет подписание меморандума о сотрудничестве с Индонезией. Также прошли переговоры с Аргентиной и Мьянмой.

Как отмечает газета, создание новых перерабатывающих заводов расширит объемы и ассортимент выпускаемой в России продукции из минтая — это открывает новые возможности для развития рынка рыбных полуфабрикатов.

Дефицита рыбной продукции не ожидают и в «Рыбном союзе». Однако председатель союза Александр Панин подчеркнул, что «некоторые виды рыбы за последний год значительно подорожали: горбуша — почти в два раза, а, например, путассу — на 44%».

Ранее доцент экономического факультета РУДН Сергей Черников предупредил россиян о подорожании оливкового масла. По его словам, растительные масла в мире остаются в дефиците, и в связи с этим не могут подешеветь.