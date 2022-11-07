В российском лесу во время прогулки найден скелет мужчины

Под Новосибирском в лесу местные жители во время прогулки нашли скелет человека

В Мошковском районе Новосибирской области местные жители во время прогулки обнаружили человеческие останки, по предварительным данным, погибшему было около 20-30 лет. Об этом в понедельник, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Скелетированные останки обнаружили неподалеку от железнодорожной станции. Предположительно, они принадлежат мужчине 20-30 лет и находятся в лесу давно. По факту обнаружения скелета проводится доследственная проверка. Полученные данные проверят по базе без вести пропавших.

Ранее сообщалось, что жительница Челябинской области обнаружила скелет 21-летней пропавшей глухонемой девушки