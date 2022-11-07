Военкор описал ситуацию с потерями ВС России в Павловке как аномалию

Военкор Сладков назвал аномалией ситуацию с потерями морских пехотинцев в Павловке

Ситуацию с потерями среди российских военных в Павловке в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине можно считать редкой аномалией. Об этом в своем Telegram-канале написал военкор Александр Сладков.

«В СВО у нас действительно многое поменялось в лучшую сторону, и ситуация в Павловке выступает как реальная аномалия. Мы тотально выравниваем положение», — пишет Сладков.

Военкор подчеркнул, что подобные ситуации еще в марте происходили по всему фронту, а Павловка — явно отдельный случай. «Лично я реагирую на него, как на совершенно не свойственное системе СВО неприятное исключение», — делает вывод Сладков.

Ранее в соцсетях появились данные о том, что морская пехота 155-й бригады Тихоокеанского флота записала обращение к приморскому губернатору Кожемяко. В обращении говорилось о больших потерях в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике. В связи с этим морская пехота попросила главу Приморья обратиться в Минобороны России и разобраться в сложившейся ситуации.

Губернатору Олегу Кожемяко удалось связаться с морпехами из Приморского края, которые участвовали в боях под Павловкой. Он отметил, что потери в рядах бойцов есть, однако они значительно преувеличены.