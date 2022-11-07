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16:35, 7 ноября 2022Среда обитания

Названа стоимость проезда по новой магистрали в Москве

Дептранс Москвы: проезд по Московскому скоростному диаметру будет стоить 950 рублей

Фото: Денис Воронин / Агентство «Москва»

Проезд для транзитного транспорта по Московскому скоростному диаметру (МСД) будет стоить 950 рублей. Такую сумму назвал Дептранс Москвы в своем Telegram-канале.

Речь идет о новой магистрали, которую власти построили для объезда центра города, объединив северо-восточную и юго-восточную хорды. В июле Дептранс Москвы объявил о платном проезде по МСД для транзита с 2023 года, так как дорога предназначена в основном для жителей столичного региона. При этом стоимость проезда не будет зависеть от типа транспортного средства.

Для легковых машин и общественного транспорта с московскими или подмосковными номерами проезд останется бесплатным. Кроме того, платить не придется такси с лицензией на работу в Москве и Подмосковье, а также водителям междугородних автобусов.

Грузовики по МСД смогут ездить бесплатно при наличии пропуска, а легковые авто с номерами других регионов смогут проезжать бесплатно в случае, если машина более суток не выезжала за границы ЦКАД, а между въездом и заездом на МСД прошло не менее двух часов. Все остальные авто будут считаться транзитными — с них необходимо взимать плату.

Оплатить проезд можно будет через приложение «Парковки России» или на специальном сайте МСД. Тестировать систему начнут в декабре. Южная часть магистрали (бывшая юго-восточная хорда) еще достраивается, столичные власти обещают закончить работы и открыть движение в 2023 году.

Нина Ташевская
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