Диетолог прокомментировала утверждение о необходимости есть суп каждый день

Диетолог Круглова запретила ежедневно есть солянку и другие жирные супы

Есть супы каждый день нет никакой необходимости, так как это просто вариант приема пищи, уверена врач диетолог-нутрициолог Наталья Круглова. Распространенное утверждение она прокомментировала в интервью радио «Петербург».

Круглова заявила, что супы-пюре и другие овощные супы очень полезны, так как они хорошо усваиваются и автоматически увеличивают количество богатых клетчаткой продуктов растительного происхождения в рационе. Однако, по ее мнению, включать их в рацион нужно только в случае, если человек их любит, потому что для хорошего самочувствия человеку нужен не суп, а сбалансированное питание.

В то же время диетолог запретила ежедневно есть жирные или наваристые супы, в которых много мяса, зажарка на масле и избыток соли — к их числу, в частности, относится солянка. Данная категория первых блюд очень калорийная, увеличивает нагрузку на пищеварительную систему, может спровоцировать дисбаланс в работе желудочно-кишечного тракта.

Помимо этого, Круглова посоветовала варить суп не на первом, а на втором бульоне, использовать в приготовлении нежирное мясо курицы или индейки, добавлять овощи только на последнем этапе — все это сделает суп полезнее. «Если же отношение к супам прохладное, то можно найти другие, более подходящие варианты, как съесть нужные организму продукты», — подытожила диетолог.

Ранее диетолог Дивия Гопал перечислила девять вариантов максимально полезных перекусов. В частности, она предложила утолять голод между основными приемами пищи семенами чиа и небольшим количеством миндаля.