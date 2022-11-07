В СЖР отреагировали на назначение Ахмедовой главредом ИА «Регнум»

Глава СЖР Соловьев навал нового главреда ИА «Регнум» Ахемедову блестящим журналистом

В Союзе журналистов России (СЖР) приветствуют назначение Марины Ахмедовой главным редактором информационного агентства (ИА) «Регнум». В разговоре с «Лентой.ру» глава объединения Владимир Соловьев рассказал о ее профессиональных качествах и судьбе агентства при новом руководителе.

«Я хочу поздравить мою коллегу Марину Ахмедову от всей души. Мы вместе [состоим] в Совете по правам человека (СПЧ) при президенте России. Я знаю Марину как блестящего журналиста и писателя, одного из очень хороших современных писателей. Она почти постоянно находится в республиках Донбасса и очень мощно и глубоко пишет обо всем, что там происходит. Я почти каждый день читаю ее Telegram-канал. Агентство "Регнум" всегда отличалось патриотической позицией. Там произошли перемены, теперь, я думаю, что за агентство можно не беспокоиться при таком руководителе», — рассказал Владимир Соловьев.

О назначении Марины Ахмедовой главным редактором ИА «Регнум» агентство сообщило на своем сайте.

Марина Ахмедова — действующий член Совета по правам человека при президенте России. Она также работала заместителем главного редактора издания «Русский репортер» и обозревателем журнала «Эксперт». С 2014 года освещала конфликт в Донбассе, где провела четыре года. С начала специальной военной операции России на Украине она вновь стала работать в Донбассе и писать для «Эксперта».

2 ноября стало известно, что ИА «Регнум» приостановило работу из-за смены руководства в управляющей компании. В результате этого экс-главред Модест Колеров покинул свой пост.