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12:55, 7 ноября 2022Россия

Три украинские организации признали террористическими в России

«С-14», «Добровольчий рух» и «Черный комитет» признали террористическими в России
Вид на здание Федеральной службы по финансовому мониторингу

Вид на здание Федеральной службы по финансовому мониторингу. Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Украинские националистические организации «С-14», «Добровольчий рух» и «Черный комитет» признали террористическими в России. Об этом говорится в перечне, опубликованном на сайте Росфинмониторинга.

Из списка террористов и экстремистов следует, что общественная организация СИЧ-С14 (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14; Основа Майбутнього; Слава и Честь), националистическое объединение добровольческое движение организации украинских националистов (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв), а также националистическая группировка «Черный комитет»(Чорний Комiтет) входят в число запрещенных в России террористических организаций.

8 сентября, после иска генпрокурора России Игоря Краснова, Верховный суд признал эти организации экстремистскими и запретил их деятельность в стране.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства. Всех его бойцов смогут привлекать к уголовной ответственности как участников террористической организации.

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Варвара Родикова
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