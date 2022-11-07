Три украинские организации признали террористическими в России

«С-14», «Добровольчий рух» и «Черный комитет» признали террористическими в России

Украинские националистические организации «С-14», «Добровольчий рух» и «Черный комитет» признали террористическими в России. Об этом говорится в перечне, опубликованном на сайте Росфинмониторинга.

Из списка террористов и экстремистов следует, что общественная организация СИЧ-С14 (ГО С14; Громадська органiзацiя СIЧ-C14; Основа Майбутнього; Слава и Честь), националистическое объединение добровольческое движение организации украинских националистов (Добровольчий Рух Организацii украiнських националiстiв), а также националистическая группировка «Черный комитет»(Чорний Комiтет) входят в число запрещенных в России террористических организаций.

8 сентября, после иска генпрокурора России Игоря Краснова, Верховный суд признал эти организации экстремистскими и запретил их деятельность в стране.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства. Всех его бойцов смогут привлекать к уголовной ответственности как участников террористической организации.