В России запретили деятельность трех украинских организаций за экстремизм

Верховный суд России признал три украинские организации экстремистскими и запретил их

Верховный суд России признал три украинские организации экстремистскими и запретил их деятельность в стране. Об этом сообщает издание «Известия».

По иску генпрокурора России Игоря Краснова запрещены «Организация украинских националистов», нацгруппировки «СИЧ-С14» и «Черный комитет».

23 августа стало известно об обращении главы надзорного ведомства в высшую судебную инстанцию. Слушания проходили в закрытом режиме.

2 августа Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства. Теперь всех бойцов этого нацбатальона смогут привлекать к уголовной ответственности как участников террористической организации, им грозит до 20 лет колонии.