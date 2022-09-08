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В России запретили деятельность трех украинских организаций за экстремизм

Верховный суд России признал три украинские организации экстремистскими и запретил их

Фото: Shutterstock

Верховный суд России признал три украинские организации экстремистскими и запретил их деятельность в стране. Об этом сообщает издание «Известия».

По иску генпрокурора России Игоря Краснова запрещены «Организация украинских националистов», нацгруппировки «СИЧ-С14» и «Черный комитет».

23 августа стало известно об обращении главы надзорного ведомства в высшую судебную инстанцию. Слушания проходили в закрытом режиме.

2 августа Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории государства. Теперь всех бойцов этого нацбатальона смогут привлекать к уголовной ответственности как участников террористической организации, им грозит до 20 лет колонии.

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Любовь Ширижик
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