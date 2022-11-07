В России заявили о соучастии мирового сообщества в преступлениях Украины

Депутат Слуцкий заявил о соучастии мирового сообщества в преступлениях киевского режима

Глава комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале заявил, что «тактика тотального замалчивания» мировым сообществом преступлений киевского режима является одним из видов соучастия.

Депутат подчеркнул, что это приводит к возникновению угроз техногенного характера и возможности ядерного заражения. По его словам, киевский режим «продолжит свои попытки устроить гуманитарную катастрофу».

«Киев снова играет жизнями мирных граждан, снова в ход идет ядерный шантаж», — написал Слуцкий.

6 ноября Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли дамбу Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, одна ракета попала в шлюз. Сообщалось, что пять ракет были сбиты ПВО, одна ракета попала в шлюз, причинив разрушения.

