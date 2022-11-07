Сообщение о награждении доложившей об отце юнармейки Морозовой оказалось недостоверным

Сообщение о награждении доложившей об отце юнармейки оказалось недостоверным.

В сообществе российского сайта сатирических «новостей» ИА «Панорама» во «ВКонтакте» 16 октября появилась заметка, в которой сказано, что министр обороны Сергей Шойгу якобы наградил некую юнармейку Морозову из Балашихи, доложившую в военкомат о местоположении скрывавшегося от мобилизации отца.

Публикация сопровождена фотографией, на которой видно, как руководитель оборонного ведомства прикрепляет награду на фирменный жакет девочки. На заднем плане также видны дети в форме движения «Юнармия».

В шапке страницы «Панорамы» подчеркивается, что все тексты веб-ресурса «представляют собой гротескные пародии на реальность и не являются реальными новостями». Вероятно, авторы заметки пытались провести ироничную параллель с пионером Павликом Морозовым, который известен тем, что донес на своего отца — он подал заявление следственным органам о том, что его родитель, председатель сельсовета, связанный с местными кулаками, занимается подделкой документов и их продажей.

Таким образом, сообщение не соответствует действительности. Опубликованный снимок не имеет никакого отношения к спецоперации и частичной мобилизации — он был сделан еще в 2018 году: тогда Шойгу наградил юнармейцев, которые спасли людей в чрезвычайных ситуациях. Героиня снимка — жительница Ростова-на-Дону Александра Трутнева, которая в 2017 году, будучи одиннадцатиклассницей, помогала тушить пожар, уничтоживший целый городской квартал. Вместе с другом она спасла из горящего дома двух женщин и отвела их на безопасное расстояние, а также разматывала шланги и организовывала эвакуацию пострадавших. Впоследствии министр наградил ее медалью «Юнармейская доблесть» и нагрудным знаком «Горячее сердце».

Заметка о награждении юнармейки Морозовой не получила распространения в СМИ. Ее тиражировали лишь некоторые Telegram-каналы, преимущественно в украинском сегменте. Однако после разоблачения фейка многие посты были удалены (в частности, публикация исчезла из ленты канала УНИАН).

