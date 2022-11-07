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12:57, 7 ноября 2022Силовые структуры

Двое полицейских изнасиловали в камере россиянку и попали под следствие

В Воронежской области двое полицейских стали фигурантами дела об изнасиловании задержанной

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Воронежской области следователь возбудил уголовное дело в отношении двоих полицейских, подозреваемых в изнасиловании россиянки. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, 1 ноября силовики задержали местную жительницу по наркотической статье, а утром 2 ноября она заявила, что ее изнасиловали в камере изолятора временного содержания двое сотрудников МВД.

В 2021 году в Татарстане суд приговорил к девяти годам колонии строгого режима бывшего инспектора республиканского ГИБДД за изнасилование 16-летней школьницы. Полицейский познакомился с ней в соцсети, а когда они встретились, мужчина надругался над подростком в автомобиле.

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Любовь Ширижик
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