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20:40, 7 ноября 2022Ценности

50-летняя блогерша показала внешность без фильтров и удивила зрителей

TikTok-блогерша Холли Пэн удивила зрителей моложавой внешностью на видео без фильтров

Кадр: @hollyhpan

Блогерша Холли Пэн показала моложавую внешность без фильтров и удивила зрителей. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

Вначале женщина предстала перед камерой в очках, черном лонгсливе и брюках карго. При этом она искусственно состарила свое лицо с помощью специального эффекта. Так, на размещенных кадрах видно ее морщины и седые волосы. «Как, согласно представлениям окружающих, ты должна выглядеть в 50 лет», — написала юзерша.

Затем она продемонстрировала, как в действительности выглядит в данном возрасте. Инфлюэнсерша позировала в открывающем плечи и часть груди топе и штанах с завышенной талией. Кроме того, ее волосы оказались насыщенного темного оттенка, а на лице отсутствовали признаки возрастных изменений. «Жаль вас разочаровывать», — иронично отметила тиктокерша.

В свою очередь пользователи высказались о внешности Пэн в комментариях. «Честно говоря, ты выглядишь на 30, это не шутка!», «Нет, тебе максимум 20, но никак не 50», «50? Хотела бы я так выглядеть сейчас!» — заявили они.

В сентябре блогерша с никнеймом 60_isthenew_40 раскрыла секрет своей моложавой внешности. В первую очередь 64-летняя инфлюэнсерша призвала регулярно заниматься спортом и пить много воды. Кроме того, она посоветовала отдавать предпочтение преимущественно растительной пище и отказаться от молочной продукции, полуфабрикатов и рафинированного сахара.

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Алина Гостева
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