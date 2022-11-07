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09:57, 7 ноября 2022Силовые структуры

Россиянина осудили на восемь лет за избиение до смерти пожилого соседа

В Астраханской области осудили на 8 лет мужчину, избившего до смерти соседа в ходе ссоры

Фото: Dmitry Chasovitin / Globallookpress.com

Наримановский районный суд Астраханской области приговорил к восьми годам лишения свободы 40-летнего местного жителя за убийство 61-летнего знакомого. Об этом в понедельник, 7 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Россиянин признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»). Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

По данным ведомства, утром 21 июня фигурант встретил пожилого соседа. Пьяные мужчины начали ссориться, тогда осужденный избил руками и ногами оппонента по голове и туловищу, нанеся смертельные травмы. После чего фигурант сбежал с места происшествия. Потерпевшего еще в сознании обнаружил прохожий: он вызвал скорую помощь и полицейских. Однако жертву не удалось спасти.

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Екатерина Власова
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