Ветеринар напомнил о риске появления кашля у домашних животных при похолодании

Ветеринар Цыпленков: у домашних животных есть риск заболеть бронхитом при похолодании

Ветеринарный врач Евгений Цыпленков в беседе с «Лентой.ру» напомнил о том, что у домашних животных есть риск заболеть бронхитом в период похолодания. Также он отметил, почему заболевание может возникнуть и за чем конкретно хозяевам следует следить.

В этот промозглый период из десяти вызовов ветеринара для гуляющих домашних животных, чаще всего это собаки, восемь будут с простудой Евгений Цыпленков ветеринарный врач

«Домашние животные погуляли, побегали по слякоти, хозяева их после прогулки помыли, а дальше животные идут обсыхать в квартире и ложатся где-то на сквозняк. Особенно это относится к лохматым собакам, потому что большая шерсть начинает работать как спирт-высыхающий компрессор: влага испаряется, тело охлаждается, и иммунная система резко падает. В итоге мы получаем кашель, насморк или бронхит», — сообщил Цыпленков.

Также риск воспаления слизистой оболочки бронхов есть и у домашних кошек, заявил ветеринар.

«Кошки, никогда не выходящие из квартир, очень любят свежий воздух. Если появляется щель, то они садятся у нее и начинают интенсивно дышать. И вот в этот период перехода температур у них переохлаждаются слизистые оболочки дыхательных путей. И опять же насморк, кашель, бронхит», — добавил он.

Зима и домашние животные

Цыпленков отметил, что в морозный период у гуляющих домашних животных возникает риск переохлаждения и воспаления некоторых частей тела.

«Лохматые животные более-менее защищены в мороз. Но у нас много животных с гладкой и короткой шерстью. Вот если они будут много гулять на морозе, то может быть воспаление тех частей, которые соприкасаются со снегом», — поделился ветеринар.

Поэтому в очень сильные морозы короткошерстных животных лучше одевать или поменьше с ними гулять Евгений Цыпленков ветеринарный врач

Ранее главный инспектор Государственной инспекции по надзору в области обращения с животными столичного Комитета ветеринарии Павел Бегичев напомнил, что забота о собственных питомцах — ответственность каждого человека.