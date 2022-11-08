Совершившего двойное убийство мужчину арестовали 48 лет спустя

65-летнего преступника из США арестовали за совершенное в 1974 году двойное убийство

В США арестовали 65-летнего преступника, который совершил двойное убийство 48 лет назад. Об этом сообщает NBC News.

16-летний Дональд Бартон и 18-летний Питер Зито-младший были убиты выстрелами в голову из пистолета калибра 5,6 миллиметра на парковке досугового центра в округе Вашингтон, штат Орегон, 3 октября 1974 года. Тела убитых обнаружили на следующее утро. Задержать преступника по горячим следам не удалось.

Одним из подозреваемых по делу проходил Стивен Пол Крисс, которого арестовали за кражу спустя два месяца после убийства. В автомобиле мужчины нашли пистолет того же калибра, что оружие, из которого застрелили молодых людей. Однако тогда экспертиза не подтвердила, что Бартона и Зито убили из пистолета Крисса.

После этого мужчина ушел в армию, где в 1976 году застрелил из того же оружия своего командира Джейкоба Брауна. Конфликт произошел из-за того, что Крисс повредил машину Брауна и оказался должен ему несколько сотен долларов. Сержант был тоже убит выстрелами в голову. Крисса приговорили к 35 годам тюремного заключения, однако он был освобожден досрочно в 1988 году.

В 2022 году отдел по расследованию нераскрытых преступлений штата Орегон взялся за пересмотр дела об убийстве Дональда Бартона и Питера Зито и настоял на новой экспертизе. «Пистолет, из которого Стив Кросс убил сержанта Брауна, оказался тем самым оружием, из которого застрелили Донни Бартона и Пита Зито-младшего», — заявил детектив Марк Повольны, занимавшийся делом.

65-летний Стивен Пол Крисс, который сейчас проживает в штате Айова, был арестован в начале ноября. В четверг, 3 ноября, суд предъявил Криссу официальные обвинения, после чего он был отпущен под залог до следующего заседания. По данным New York Post, на убийцу надели ту же пару наручников, что и во время ареста в 1974 году.

Ранее сообщалось, что в США убийцу арестовали через 42 года после преступления. Злоумышленника удалось задержать благодаря ДНК-тесту.