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09:26, 8 ноября 2022Силовые структуры

В российском регионе женщина избила и зарезала сожителя из-за алкоголя

В Хакасии пьяная женщина ударила поленом и зарезала сожителя, так как он не купил алкоголь

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Хакасии задержали 45-летнюю женщину, зарезавшую 45-летнего сожителя. Об этом во вторник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным ведомства, 3 ноября пара выпивала в компании знакомых на улице Щетинкина села Бея. Там сожители поссорились из-за того, что потерпевший взял у фигурантки деньги на алкоголь, пошел в магазин, но ничего не купил. Тогда пьяная женщина разозлилась, взяла полено и ударила кавалера по голове, а затем ножом в бедро. Мужчина скончался от кровопотери. Обвиняемая ушла спать, а тело погибшего обнаружила соседка и вызвала правоохранителей.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее стало известно, что житель Владимирской области задушил жену, завернул ее тело в ковер и спрятал в погребе.

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Екатерина Власова
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