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15:18, 8 ноября 2022Россия

Анонсированы слушания по вопросам вернувшихся из зоны СВО россиян

В Госдуме 12 декабря пройдут слушания по адаптации вернувшихся из зоны СВО военных

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

В Госдуме 12 декабря пройдут парламентские слушания по вопросам адаптации военнослужащих, вернувшихся из зоны специальной военной операции (СВО). Мероприятие анонсировал председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что слушания проведут сразу три комитета: по обороне, по молодежной политике, а также по труду, социальной политике и делам ветеранов. Их цель заключена в том, чтобы сформировать перечень конкретных решений, в том числе законодательных, которые помогут в обустройстве жизни вернувшимся с фронта россиянам.

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«Уже больше 400 предложений мы получили в нашей опросной форме, каждое анализируем и учтем в работе», — написал Метелев.

Специальная военная операция России на Украине началась 24 февраля. В связи с ее проведением президент Владимир Путин 21 сентября объявил о частичной мобилизации. 28 октября глава Минобороны Сергей Шойгу доложил, что цели частичной мобилизации достигнуты — в ряды Вооруженных сил страны призваны 300 тысяч человек.

Ранее стало известно, что глава государства захотел лично встретиться с гражданами, чтобы узнать, как обстоит ситуация с выплатами призванным в рамках частичной мобилизации. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, это будет отдельное мероприятие, подробности проведения которого сообщат позднее.

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Евгения Куликова
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