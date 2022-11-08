Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:40, 8 ноября 2022Силовые структуры

Россиянин до смерти забил приятеля-пенсионера двумя молотками

СКР задержал жителя Ростовской области, который до смерти забил пенсионера двумя молотками

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Азовском районе Ростовской области задержан 58-летний местный житель, который обвиняется в убийстве своего приятеля — во время ссоры он нанес 62-летнему мужчине множество ударов двумя молотками. Об этом во вторник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения молотками нанес приятелю удары по голове, груди и шее. Потерпевший от полученных травм скончался на месте. Жителя Азовского района взяли под стражу до установления обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что в Ижевске отправили в СИЗО мужчину, забившего до смерти друга из-за ссоры.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Илона Палей
Обсудить
Последние новости
Путин спрогнозировал уровень инфляции в 2023 году
Отдых в роскошном отеле на Карибах обернулся для туристки тяжелой инфекцией
Необычная бессимптомная болезнь оставила музыканта без голоса
Женщина с бородой перестала бриться из-за оскорблений в сети
Появились подробности спасения выживших при крушении Ми-2 в Костромской области
Россиянам пообещали рост зарплат выше инфляции в будущем году
Солистка группы IOWA рассказала о предложении родителей поработать на стройке
Эрдоган захотел увидеть конкретные шаги Швеции по выполнению договоренностей
Латынина ответила назвавшей себя самой титулованной гимнасткой Хоркине
Оппозиция Молдавии назвала шаги в случае ликвидации партии «Шор»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.