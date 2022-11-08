Россиянин до смерти забил приятеля-пенсионера двумя молотками

СКР задержал жителя Ростовской области, который до смерти забил пенсионера двумя молотками

В Азовском районе Ростовской области задержан 58-летний местный житель, который обвиняется в убийстве своего приятеля — во время ссоры он нанес 62-летнему мужчине множество ударов двумя молотками. Об этом во вторник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По версии следствия, фигурант дела в состоянии алкогольного опьянения молотками нанес приятелю удары по голове, груди и шее. Потерпевший от полученных травм скончался на месте. Жителя Азовского района взяли под стражу до установления обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что в Ижевске отправили в СИЗО мужчину, забившего до смерти друга из-за ссоры.