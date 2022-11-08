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10:47, 8 ноября 2022Силовые структуры

Российский суд арестовал мужчину за убийство собутыльника во время ссоры

В Ижевске отправили в СИЗО мужчину, забившего до смерти друга из-за ссоры

Фото: Zamir Usmanov / Globallookpress.com

В Ижевске суд арестовал и отправил в СИЗО ранее судимого 42-летнего мужчину за убийство 34-летнего знакомого. Об этом во вторник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, друзья выпивали в квартире потерпевшего и поссорились. Фигурант ударил собутыльника несколько раз руками, повалил на пол и продолжил избивать ногами, нанеся смертельные травмы.

По факту произошедшего возбуждено дело по части 4 статьи 111 («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Новосибирской области мужчина забил табуреткой до смерти друга и надругался над ним.

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Екатерина Власова
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