В Санкт-Петербурге покажут якутский балет

В Санкт-Петербурге откроется новый сезон фестиваля «Дягилев. Постскриптум»

В Санкт-Петербурге откроется очередной сезон Международного фестиваля искусств «Дягилев. Постскриптум» 8 ноября 2022 года.

«В этом году мы отмечаем 150 лет со дня рождения Сергея Дягилева. Дягилев — это далеко не только балет. Дягилев — это первый продюсер, первый куратор выставок, блестящий эссеист и издатель-новатор, художественный критик. Он был выдающимся организатором — "Русские сезоны" не единственное его начинание — и уникальным фандрайзером, у которого стоит поучиться. Он открыл творческую Россию и России, и миру. Наконец, он занимался всю жизнь "открыванием себя" и своих возможностей», — прокомментировала художественный руководитель фестиваля Наталья Метелица.

Программа «Дягилев. Постскриптум» формируется в соответствии с принципами знаменитого импресарио: в нее входит не только балет, но и опера, концерты и выставки. 2022 год — не исключение. С 18 ноября 2022 по 16 апреля 2023 года в Шереметьевском дворце будет работать выставка «Любовь к трем апельсинам. Венеция Казановы — Петербург Дягилева», посвященная театру Серебряного века.

Из балетных спектаклей Наталья Метелица рекомендует постановки «Дягилев. Сезоны» молодой балетной труппы Государственного театра оперы и балета республики Саха (Якутия) и «Приказ короля» екатеринбургского тетра Урал Опера Балет. Хит концертной афиши фестиваля — театрализованная музыкальная программа «Бал-маскарад» на новой сцене Александринского театра. Фестиваль продлится до 19 ноября.

«Дягилев. Постскриптум» — фестиваль искусств, проходящий в Санкт-Петербурге ежегодно с 2009 года. Впервые мероприятие было организовано к столетию «Русских сезонов». В разные годы его участниками становились творческие коллективы под руководством Джона Ноймайера, Анжелена Прельжокажа, Мориса Бежара, Йо Канамори, Бориса Эйфмана, Уэйна МакГрегора и других хореографов.