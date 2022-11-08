Минобороны завило об отражении атаки мотопехотного батальона ВСУ

МО заявило, что ВС РФ отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ на купянском направлении

Российские военные огнем артиллерии отразили атаку усиленного танками мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР) на купянском направлении. Об этом во вторник, 8 ноября, журналистам заявили в Минобороны.

Кроме того, ударами армейской авиации поражены две ротные тактические группы украинских войск, которые собирались атаковать в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское в ЛНР, добавили в военном ведомстве.

«Общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — говорится в сообщении министерства.

7 ноября Минобороны отчиталось о том, что продвижение в полосе ответственности 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России составляет до пяти километров в глубину позиций ВСУ.