Минобороны завило об отражении атаки мотопехотного батальона ВСУ
Российские военные огнем артиллерии отразили атаку усиленного танками мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР) на купянском направлении. Об этом во вторник, 8 ноября, журналистам заявили в Минобороны.
Кроме того, ударами армейской авиации поражены две ротные тактические группы украинских войск, которые собирались атаковать в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское в ЛНР, добавили в военном ведомстве.
«Общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — говорится в сообщении министерства.
7 ноября Минобороны отчиталось о том, что продвижение в полосе ответственности 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России составляет до пяти километров в глубину позиций ВСУ.