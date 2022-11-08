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13:32, 8 ноября 2022Россия

Минобороны завило об отражении атаки мотопехотного батальона ВСУ

МО заявило, что ВС РФ отразили атаку мотопехотного батальона ВСУ на купянском направлении

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Российские военные огнем артиллерии отразили атаку усиленного танками мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в направлении населенного пункта Куземовка Луганской народной республики (ЛНР) на купянском направлении. Об этом во вторник, 8 ноября, журналистам заявили в Минобороны.

Кроме того, ударами армейской авиации поражены две ротные тактические группы украинских войск, которые собирались атаковать в районах населенных пунктов Берестовое Харьковской области и Новоселовское в ЛНР, добавили в военном ведомстве.

«Общие потери ВСУ на купянском направлении за сутки составили более 160 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, три боевые машины пехоты и два автомобиля», — говорится в сообщении министерства.

7 ноября Минобороны отчиталось о том, что продвижение в полосе ответственности 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России составляет до пяти километров в глубину позиций ВСУ.

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Евгения Куликова
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