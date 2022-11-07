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14:14, 7 ноября 2022Россия

Минобороны заявило о продвижении морпехов ТОФ вглубь обороны ВСУ

Минобороны заявило о продвижении морпехов ТОФ вглубь обороны ВСУ на 5 километров

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Продвижение в полосе ответственности 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России составляет до 5 километров в глубину позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в понедельник, 7 октября, со ссылкой на Минобороны пишет РИА Новости.

Военнослужащие 155-й бригады будут продолжать наступление в закрепленной полосе ответственности до полного выполнения боевой задачи, добавили в российском военном ведомстве.

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Также в Минобороны сообщили, что потери украинской стороны в людях и технике в среднем в семь раз больше по линии боевого соприкосновения 155-й бригады ТОФ и в девять раз больше на отдельных точках.

«За счет грамотных действий командиров подразделений потери морпехов за данный период не превышают одного процента боевого состава и семи процентов ранеными, значительная часть которых уже вернулись в строй», — говорится в заявлении оборонного ведомства.

Ранее 7 ноября в соцсетях появилась информация, что морская пехота 155-й бригады Тихоокеанского флота записала обращение к главе Приморья Олегу Кожемяко, в котором говорилось о больших потерях в боях в районе Павловки в ДНР.

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Евгения Куликова
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