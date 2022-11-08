Чемпион ОИ по лыжным гонкам высказался о призовых на внутрироссийских турнирах

Лыжник Червоткин заявил, что не все зациклено на деньгах на внутрироссийских турнирах

Олимпийский чемпион 2022 года по лыжным гонкам Алексей Червоткин высказался о призовых на внутрироссийских турнирах. Его слова передает РИА Новости.

«Как любой человек, мы работаем и должны думать о себе и близких. Но нужно понимать, что не все зациклено на деньгах. Должна быть где-то [работа] и на благо обществу», — заявил Червоткин. Он отметил, что в отсутствие международных соревнований можно поработать над популяризацией лыжного спорта в стране.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал главную проблему спортсменов национальной команды. «После Олимпийских игр у всех лидеров наступил небольшой моральный спад. Настрой достаточно хороший, но все-таки видно, что в прошлом году в этот же период они жестче относились к работе и к себе самим», — объяснил специалист.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.