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10:43, 8 ноября 2022Спорт

Чемпион ОИ по лыжным гонкам высказался о призовых на внутрироссийских турнирах

Лыжник Червоткин заявил, что не все зациклено на деньгах на внутрироссийских турнирах

Фото: Marko Djurica / Reuters

Олимпийский чемпион 2022 года по лыжным гонкам Алексей Червоткин высказался о призовых на внутрироссийских турнирах. Его слова передает РИА Новости.

«Как любой человек, мы работаем и должны думать о себе и близких. Но нужно понимать, что не все зациклено на деньгах. Должна быть где-то [работа] и на благо обществу», — заявил Червоткин. Он отметил, что в отсутствие международных соревнований можно поработать над популяризацией лыжного спорта в стране.

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал главную проблему спортсменов национальной команды. «После Олимпийских игр у всех лидеров наступил небольшой моральный спад. Настрой достаточно хороший, но все-таки видно, что в прошлом году в этот же период они жестче относились к работе и к себе самим», — объяснил специалист.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Дарья Коршунова
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