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23:43, 6 ноября 2022Спорт

Тренер назвал главную проблему сборной России по лыжным гонкам

Тренер Юрий Бородавко назвал главной проблемой российских лыжников моральный спад

Фото: Lindsey Wasson / Action Images / Reuters

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал главную проблему спортсменов национальной команды. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«После Олимпийских игр у всех лидеров наступил небольшой моральный спад. Настрой достаточно хороший, но все-таки видно, что в прошлом году в этот же период они жестче относились к работе и к себе самим», — объяснил специалист. При этом Бородавко отметил, что спортсмены продолжают хорошо тренироваться и показывать результаты, но в психологическом плане есть расслабленность.

Ранее трехкратный олимпийский чемпиона Александр Большунов оценил вероятность возвращения отечественных спортсменов на международные турниры. Он выразил уверенность в допуске российских лыжников до чемпионата мира в 2023 году. «Надеюсь, что так и будет. А время покажет», — заявил спортсмен и добавил, что чемпионат мира является для него основным стартом.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.

Дарья Коршунова
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