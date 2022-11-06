Тренер назвал главную проблему сборной России по лыжным гонкам

Тренер Юрий Бородавко назвал главной проблемой российских лыжников моральный спад

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко назвал главную проблему спортсменов национальной команды. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«После Олимпийских игр у всех лидеров наступил небольшой моральный спад. Настрой достаточно хороший, но все-таки видно, что в прошлом году в этот же период они жестче относились к работе и к себе самим», — объяснил специалист. При этом Бородавко отметил, что спортсмены продолжают хорошо тренироваться и показывать результаты, но в психологическом плане есть расслабленность.

Ранее трехкратный олимпийский чемпиона Александр Большунов оценил вероятность возвращения отечественных спортсменов на международные турниры. Он выразил уверенность в допуске российских лыжников до чемпионата мира в 2023 году. «Надеюсь, что так и будет. А время покажет», — заявил спортсмен и добавил, что чемпионат мира является для него основным стартом.

В марте Федерация лыжного спорта Норвегии отстранила россиян от участия в турнирах под своей эгидой. Позже Международная федерация лыжного спорта (FIS) распространила данную меру на все международные соревнования, организатором которых выступает.