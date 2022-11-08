Девушка бросила работу ради уборки чужих домов по всему миру и прославилась

Финка начала бесплатно мыть чужие дома ради путешествий и прославилась в сети

Жительница Финляндии Аури Катарина (Auri Katariina) начала бесплатно мыть чужие дома по всему миру и прославились в социальных сетях. Об этом сообщает британский таблоид Metro.

По словам 29-летней девушки, она так любит наводить порядок, что бросила работу менеджера по обслуживанию в клининговой компании ради совмещения путешествий и бесплатной уборки домов незнакомых людей.

Как сообщает издание, блогерша начала снимать ролики для социальных сетей по наведению порядка еще до того, как стала путешествовать, — первые видео были посвящены уборке домов ее знакомых и друзей. В итоге у финки появились тысячи поклонников со всего мира, а количество подписчиков в TikTok составляет более 7,8 миллиона человек.

Сейчас девушка выбирает места для уборки из запросов, которые она получает через соцсети, и предпочитает только самые грязные дома, принадлежащие наиболее нуждающимся людям. Благодаря ее вирусным видеороликам с советами по уборке у блошерши появились спонсоры, которые оплачивают ее расходы на путешествия и инвентарь.

«Я убираю только бесплатно — вы не можете купить мои услуги, и я никогда не буду брать плату за уборку дома. Моя мечта — убирать бесплатно по всему миру и помогать людям, делая то, что я очень люблю», — рассказала Катарина.

Ранее сообщалось, что девушка из бразильского города Сан-Паулу подалась в порно ради путешествий по миру, о которых мечтала с детства. По словам 23-летней Черри Адамс, подобная идея посетила ее во время турне по странам Латинской Америки с женихом. Там она впервые решила снять порноролик и выложить его в сеть за деньги.