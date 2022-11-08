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15:36, 8 ноября 2022Ценности

22-летний россиянин умер во время пластической операции

22-летний пациент умер во время операции по исправлению носовой перегородки в Москве

Фото: unsplash

Россиянин умер во время пластической операции по исправлению носовой перегородки в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Отмечается, что 22-летний Никита Захарычев обратился в клинику, расположенную на Щукинской улице, где ему оказали указанную услугу. Однако сразу после операции, длившейся один час десять минут, у мужчины произошла остановка сердца. Известно, что медики попытались самостоятельно реанимировать пациента, а затем на место прибыла реанимационная бригада скорой помощи, но спасти Захарычева не удалось.

В качестве предварительной причины гибели мужчины называют тромбоэмболию легочной артерии. При этом, по данным Telegram-канала, вес пациента составлял 150 килограммов.

В октябре москвичка Татьяна Федотова обвинила хирургов в неудачной ринопластике носа за 500 тысяч рублей. «Нос как был кривой, так и остался, дыхание не восстановилось. У меня также подтвердили деформацию левого костного ската, была раздроблена кость и провалена внутрь», — объяснила женщина.

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Алина Гостева
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