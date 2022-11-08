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17:13, 8 ноября 2022Россия

Власти российского региона сообщили о попытке ВСУ атаковать подстанцию

Курский губернатор Старовойт сообщил об атаке с дрона подстанции Глушковской РЭС

Фото: Евгения Яблонская / Коммерсантъ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать подстанцию Глушковской районной электрической сети (РЭС). Об этом во вторник, 8 ноября, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«Сегодня ВСУ попытались сбросить с дрона самодельное взрывное устройство на подстанцию Глушковской РЭС», — объяснил глава региона.

Попытка атаки ВСУ обошлась без пострадавших. По словам Старовойта, зафиксированы незначительные повреждения, однако на работу электросети это не повлияло.

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Ранее Старовойт сообщил, что в результате обстрела ВСУ села Гусево Суджанского района Курской области были повреждена линия электропередачи (ЛЭП), а также дома и хозпостройки в четырех домовладениях.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Никита Абрамов
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