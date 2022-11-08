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08:13, 8 ноября 2022Экономика

В России обеспокоились полным запретом дронов

«Ъ»: полный запрет дронов в регионах России грозит убытками до 10 миллиардов рублей

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Введение запрета использования беспилотных воздушных судов (БВС) во всех регионах России грозит крупными убытками для отрасли — их оценивают в 10 миллиардов рублей, заявила профильная ассоциация «Аэронекст». С 24 октября ограничения на использование БВС приняли в Саратовской, Нижегородской и Тульской областях, пишет «Коммерсантъ».

Губернаторы опирались на указ президента России №757 от 19 октября, согласно которому в регионах ввели разные степени режима готовности. «Аэронекст» обеспокоился, что полный запрет дронов появится и в Подмосковье. Кроме того, существует угроза «веерного распространения» ограничений по всем регионам страны.

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Используют беспилотники в своей деятельности не менее 40 компаний в России. Глава «Аэронекста» Глеб Бабинцев отметил, что запрет их применения «ударит по нефтегазовой, энергетической, строительной, горнодобывающей и иным отраслям». Он добавил, что организация попросит администрацию президента и региональные власти отменить ограничения на полеты.

В ГК «Геоскан» отметили, что использование БВС «экономит существенные средства и улучшает качество данных для управленческих решений». Из-за отмены беспилотников понесут потери разные отрасли экономики, включая сельское хозяйство, строительство, горное дело, нефтегазовый сектор и другие.

Ранее России спрогнозировали выход на передовые позиции по развитию рынка дронов. С таким заявлением выступил заместитель руководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев.

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Марина Совина
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