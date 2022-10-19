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07:35, 19 октября 2022Россия

России спрогнозировали выход на передовые позиции по развитию рынка дронов

Замруководителя AeroNet НТИ: Россия может стать лидером по развитию рынка дронов

Фото: Stringer / Reuters

Заместитель руководителя законодательной рабочей группы AeroNet НТИ Андрей Шнырев спрогнозировал выход России на передовые позиции по развитию рынка дронов к 2030 году. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что для этого потребуется преодолеть некоторые препятствия, в частности, закрытое небо. Данный барьер носит не только регуляторный характер, добавил эксперт. По его мнению, необходимо обеспечить технологическую и антитеррористическую безопасность, а также в срочном порядке принять меры по изданию нормативных правовых актов в нескольких сферах.

«Сейчас государством и бизнесом предпринимаются очень серьезные меры для развития производства и применения беспилотных воздушных судов (БВС). Реализовываются дорожные карты, финансируются серьезные проекты, вводятся экспериментальные правовые режимы», — сообщил Шнырев.

19 августа был представлен российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Одуванчик» на форуме «Армия-2022». Отмечалось, что созданный в рамках импортозамещения квадрокоптеров из Китая, аппарат является устойчивым к сильным порывам ветра.

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Варвара Кузьмина
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