Россиянам пожелали «пройти через это» на открытии доски погибшему на Украине

Тульский чиновник пожелал студентам «пройти через это» на открытии доски погибшему в СВО

Глава администрации Узловского района в Тульской области Николай Терехов выступил с речью на открытии памятной доски погибшему на Украине военному и пожелал собравшимся «пройти через это». Видео с речью российского чиновника на мероприятии опубликовала официальная группа муниципального образования Узловский район во «ВКонтакте».

Мероприятие проходило в техникуме железнодорожного транспорта имени Б.Ф. Сафонова. Мемориальную доску установили в честь выпускника Дмитрия Козлова, погибшего в ходе специальной военной операции (СВО). 25-летний военный погиб в мае, он принимал участие в боевых действиях с апреля.

Во время речи Терехов улыбался. Он рассказал, что погибший Козлов тоже ходил по тем же улицам и сидел за теми же партами, что и собравшиеся почтить его память студенты. «Через это вам надо пройти. Понимать, что это такой же парень, как вы», — заключил глава администрации Узловского района.

Ранее российская чиновница пообещала «шваркнуть снарядом» добровольца. Начальница отдела культуры администрации города Кулебаки Нижегородской области Светлана Новикова угрожала российскому военному, который жаловался на условия содержания добровольцев.