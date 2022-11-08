Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:56, 8 ноября 2022Россия

Россиянам пожелали «пройти через это» на открытии доски погибшему на Украине

Тульский чиновник пожелал студентам «пройти через это» на открытии доски погибшему в СВО

Кадр: страница «Узловский район» во «ВКонтакте»

Глава администрации Узловского района в Тульской области Николай Терехов выступил с речью на открытии памятной доски погибшему на Украине военному и пожелал собравшимся «пройти через это». Видео с речью российского чиновника на мероприятии опубликовала официальная группа муниципального образования Узловский район во «ВКонтакте».

Мероприятие проходило в техникуме железнодорожного транспорта имени Б.Ф. Сафонова. Мемориальную доску установили в честь выпускника Дмитрия Козлова, погибшего в ходе специальной военной операции (СВО). 25-летний военный погиб в мае, он принимал участие в боевых действиях с апреля.

Во время речи Терехов улыбался. Он рассказал, что погибший Козлов тоже ходил по тем же улицам и сидел за теми же партами, что и собравшиеся почтить его память студенты. «Через это вам надо пройти. Понимать, что это такой же парень, как вы», — заключил глава администрации Узловского района.

Ранее российская чиновница пообещала «шваркнуть снарядом» добровольца. Начальница отдела культуры администрации города Кулебаки Нижегородской области Светлана Новикова угрожала российскому военному, который жаловался на условия содержания добровольцев.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Бывший президент ФИФА заявил о тайной сделке Франции и Катара по ЧМ-2022
Власти российского региона сообщили о попытке ВСУ атаковать подстанцию
Украина не получила вырученных от продажи «Челси» средств
Уничтожение танка ВСУ точным ударом российского беспилотника показали на видео
Стало известно о проблемах с психикой выбросившей из окна ребенка москвички
Под Херсоном украинский диверсант совершил самоподрыв при бегстве от силовиков
В ДНР рассказали о способе маскировки украинских военных
Глюкоза показала фигуру в купальнике
В США оценили палубную версию МиГ-29
81-летний мужчина устал заботиться о жене-инвалиде и утопил ее
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.