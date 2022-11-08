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09:47, 8 ноября 2022Россия

Минобороны опровергло высокие потери среди мобилизованных под Макеевкой

Минобороны объявило, что сообщения о высоких потерях российских войск под Макеевкой — фейк

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Сообщения о якобы имевших место высоких потерях российских войск в районе Макеевки являются фейком. Об этом сказано в распространяемом национальным центром управления обороной заявлении. Оно приводится на официальном портале Минобороны.

Как сообщили в оборонном ведомстве, распространение дезинформации о мобилизованных ведется самой Украиной и ее «западными кураторами». «В ходе проведенного анализа установлено, что военнослужащие, о которых идет речь в фейковых материалах, в настоящее время выполняют задачи в зоне специальной военной операции», — отметили в Минобороны.

Ранее в министерстве также опровергли сообщения о высоких потерях под Павловкой. Там рассказали, что потери соединения составляют не более одного процента убитыми и не более семи процентов ранеными.

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Валерий Розенберг
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