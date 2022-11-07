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13:59, 7 ноября 2022Россия

Минобороны России опровергло сообщения о высоких потерях под Павловкой

В Минобороны России заявили, что заявления о высоких потерях под Павловкой — фейк

Фото: Alexei Alexandrov / AP

Сообщения блогеров о якобы имевших место высоких потерях Вооруженных сил России под населенным пунктом Павловка являются фейком. Об этом сообщили журналистам в Минобороны России.

Оборонное ведомство опровергло сообщения блогеров, которые распространялись якобы от имени морских пехотинцев, служащих в 155-й бригаде Тихоокеанского флота (ТОФ). В Минобороны отметили, что потери соединения составляют не более одного процента убитыми и не более семи процентов ранеными.

При этом в ведомстве подчеркнули, что значительная часть раненых уже вернулась в состав бригады после лечения.

Ранее в соцсетях появились данные о том, что морская пехота 155-й бригады Тихоокеанского флота записала обращение к приморскому губернатору Кожемяко. В обращении говорилось о больших потерях в боях в районе Павловки в Донецкой народной республике. В связи с этим морская пехота попросила главу Приморья обратиться в Минобороны России и разобраться в сложившейся ситуации.

Губернатору Олегу Кожемяко удалось связаться с морпехами из Приморского края, которые участвовали в боях под Павловкой. Он отметил, что потери в рядах бойцов есть, однако они значительно преувеличены. При этом военкор Александр Сладков описал ситуацию с потерями морских пехотинцев в Павловке как аномалию.

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Валерий Розенберг
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