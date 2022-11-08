Сообщение о рассылке мобилизационных повесток оказалось недостоверным

Сообщение о продолжении рассылки мобилизационных повесток оказалось недостоверным

Сообщение о продолжении рассылки мобилизационных повесток в Уфе оказалось недостоверным.

2 ноября в Telegram-канале Baza появился пост о том, что жителю Уфы после окончания мобилизации выдали повестку «для отбора на призыв по мобилизации» с требованием явиться в военный комиссариат 17 ноября. «Повестку мужчине вручили в военкомате, куда его пригласили по телефону. (...) В военном комиссариате мужчине выдали повестку на 17 ноября. Сказали: "Придете и все узнаете"», — отметили в публикации.

К посту приложена фотография повестки. При этом в ней не указана дата выдачи документа, а лишь день, когда нужно явиться в военкомат. Достоверно установить дату выдачи повестки невозможно, так как явку на середину ноября могли назначить, выдав повестку еще в октябре, до объявления об окончании мобилизации.

Также еще 20 октября военный комиссар Башкирии Михаил Блажевич говорил, что в регионе осталось мобилизовать не более 30 человек. А 27 октября глава региона Радий Хабиров объявил об окончании мобилизации в Башкирии. «Я могу объявить, что мы поручения в рамках частичной мобилизации выполнили. Мы их выполняли, на мой взгляд, разумно», — сказал он.

На федеральном уровне о завершении призыва по частичной мобилизации 31 октября объявил президент России Владимир Путин. «Она завершена, точка поставлена», — сказал глава государства.

Новость вызвала не очень большой интерес у российских СМИ, о повестке уфимца написали в основном небольшие издания. Но информация широко разошлось в соцсетях — как в контексте поста канала Baza, так и в виде опровержения этих данных.