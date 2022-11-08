Напавший на школьника учитель из Дзержинска уволился после огласки инцидента

Ударивший школьника учитель математики из Дзержинска уволился из-за огласки инцидента

Напавший на ребенка учитель математики из Дзержинска уволился по собственном желанию после того, как инцидент получил огласку. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию города.

Уточняется, что преподаватель работает в школе второй год, занимается с седьмыми и восьмыми классами. «Ранее жалоб на его поведение ни от учеников, ни от родителей, ни от коллег не поступало. По словам педагога, дети играли в коридоре во время перемены, шумели и мешали ему готовиться к уроку», — рассказали в администрации.

Сообщается, что «ребенок вследствие падения травм не получил», а его здоровье и жизнь находятся вне опасности. Родители школьника написали заявление на имя директора школы с просьбой отстранить преподавателя от должности. «Учитель уволился по собственному желанию», — говорится в сообщении.

О произошедшем стало известно вечером 8 ноября. На опубликованном видео учитель наносит школьнику несколько ударов кулаком в грудь, после чего тот падает на пол. Свои действия педагог сопровождает оскорблением.