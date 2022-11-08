Задержание диверсантов СБУ за подготовку терактов в Херсоне попало на видео

ФСБ показала видео задержания 9 диверсантов СБУ, готовивших теракты в Херсонской области

Задержание ФСБ девяти диверсантов Службы безопасности Украины (СБУ) за подготовку терактов против сотрудников администрации Херсонской области попало на видео. Запись во вторник, 8 ноября, публикуют «Известия».

На кадрах видно, как бойцы спецслужбы кладут одного из фигурантов на пол и обыскивают его сумку. Затем проходит задержание второго диверсанта: в его сумке находят пульт от взрывного устройства. На видео показаны изъятые у украинцев оружие и боеприпасы. Затем мужчин отводят в служебную машину.

Все фигуранты — граждане Украины. Их кураторы, сотрудники СБУ Самир Шукюров, Виктор Хомяк и Дмитрий Сидей, скрываются за пределами России. У подельников изъяли гранаты, три самодельных взрывных устройства (СВУ), электродетонаторы, стрелковое оружие и пять килограммов пластида.

Также сотрудники ФСБ обезвредили заминированный автомобиль, с помощью которого члены диверсионно-разведывательной группы собирались совершить покушение на представителей властей региона.

В отношении мужчин возбудили дело по статье 361 («Акт международного терроризма») УК РФ. По решению суда их отправили в СИЗО.