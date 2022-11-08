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13:21, 8 ноября 2022Силовые структуры

Генерал ФСБ дал советы по выявлению украинских диверсантов

Генерал ФСБ Михайлов посоветовал обращать внимание на тату и ленточки на одежде беженцев

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов дал советы по выявлению украинских диверсантов среди прибывших в Россию беженцев. Его слова цитирует Telegram-канал радиостанции «Говорит Москва».

В частности, он порекомендовал обращать внимание на желто-синие ленточки на одежде и татуировки, а также на политические взгляды украинцев и мировоззрение их родных.

«Вот мне рассказывали, как в одной из школ у мальчишки из пятого класса — приехали они тоже с Украины — спросили: "Где твой папка?" Ответил: "Москалей режет". Это понятно, ребенок сказал, но ведь с такими же взглядами, наверное, и его старший брат, и мать, может быть, и какие-то близкие родственники», — поделился Михайлов.

Он добавил, что не все люди, имеющие атрибуты с украинской символикой, диверсанты — они также могут быть патриотами своей страны. «Но надо внимание обращать на тех, кто размещается не под надзором (в санаториях, например), а в частном секторе за городом», — подытожил свою речь генерал.

Ранее Михайлов предположил, что в ближайшее время в Европу потянется украинский криминал, и там начнутся «трудные времена».

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Елизавета Новикова
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