Генерал ФСБ рассказал о перемещении украинского криминала в Европу

Генерал ФСБ Александр Михайлов рассказал о перемещении украинского криминала в Европу

В ближайшее время в Европу потянется украинский криминал, и там начнутся «трудные времена». Такое мнение в среду, 4 мая, в беседе с «Лентой.ру» высказал генерал-майор Федеральной службы безопасности (ФСБ) России в запасе Александр Михайлов.

«Парни с Украины в странах Западной Европы уже пытаются диктовать свои порядки — и это вызывает критику. Европейцам не нравится, когда приезжие указывают им, как жить», — сказал Михайлов.

Он отметил, что многие из приезжих украинцев имеют посттравматический синдром: им надо будет выживать в новых условиях, а «делать они ничего не хотят». «Запад не будет долго содержать их на свои деньги — и они начнут заниматься криминалом», — подчеркнул он.

В качестве примера собеседник «Ленты.ру» привел 90-е годы, когда бандиты со всего СССР стали массово мигрировать в Европу. Они быстро подавили местных гангстеров и взяли под контроль проституцию, подделку денег, а также торговлю оружием, наркотиками и людьми.

«Причем местный, европейский, криминал просто взвыл: он, мягко говоря, оказался не готов к таким агрессивным конкурентам. И сейчас ситуация повторится», — отметил Михайлов.

Ранее главный редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина сообщала, что закон, направленный против воров в законе на Украине, фактически не работает: ни один из видных криминальных авторитетов по нему не был привлечен к уголовной ответственности.

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