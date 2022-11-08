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02:02, 8 ноября 2022Мир

Россия заявила о променявшей энергетическую свободу на зависимость от США Европе

Замглавы МИД РФ Грушко: Европа променяла энергетическую свободу на зависимость от США

Фото: Patrick Pleul/ Globallookpress.com

Европа променяла энергетическую свободу на зависимость от США, об этом заявил заместитель главы МИД Александр Грушко в интервью телеканалу «Звезда». Запись опубликована в Telegram-канале ведомства.

По мнению дипломата, европейские страны совершают «энергетическое самоубийство», последним актом которого стала безучастная реакция на диверсию на «Северных потоках».

Грушко отметил, что когда бывший премьер-министр Великобритании Лиз Трасс написала свое известное сообщение «It's done», речь шла не о российских газопроводах, о об энергетической самостоятельности Европы.

Ранее журнал The Economist признал бесполезными санкции против российских нефти и газа. Автор материала подчеркнул, что «никакое эмбарго не истощит российскую казну».

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Марина Совина
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