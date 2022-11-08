Минобороны РФ: Шойгу проинспектировал командный пункт российской группировки в зоне СВО

Министр обороны России Сергей Шойгу проинспектировал командный пункт группировки российских войск в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в ведомстве, пишет ТАСС.

По информации Минобороны, Шойгу посетил командный пункт Объединенной группировки российских войск (сил), которые выполняют задачи спецоперации на Украине.

Также стало известно, что глава оборонного ведомства Сергей Шойгу заслушал доклад командующего объединенной группировки российских войск Сергея Суровикина по текущей оперативной обстановке в зоне специальной военной операции (СВО).

