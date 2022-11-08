Ирану предложили поставлять беспилотники на Украину

The Guardian: в Иране разгорелся внутренний конфликт из-за поставок беспилотников России

Ряд консерваторов и журналистов в Иране выступают против поставок беспилотников в Россию и настаивают, что Москва является агрессором в конфликте с Украиной. В связи с этим правительству страны предлагают поставлять беспилотники в Киев, сообщает газета The Guardian.

Издание, в частности, ссылается на редактора консервативной газеты «Джомхури-э-Ислами» (Jomhouri-e-Islami) Масиха Мохаджери. Журналист полагает, что официальный Тегеран должен, во-первых, «посоветовать развязавшей войну стороне соблюдать международные правила». Во-вторых, Мохаджери считает, что Россия не имеет права использовать на Украине беспилотники, якобы предоставленные Ираном. И, наконец, журналист настаивает, чтобы иранская сторона публично осудила действия российских властей. «Не стоит складывать все яйца в российскую корзину. Этот метод противоречит политике "ни на Восток, ни на Запад", которая является ядром внешней политики Исламской Республики Иран», — предложил редактор.

Как полагает The Guardian, на внутренний конфликт в Исламской Республике также указывают слова экс-посла Ирана в Москве Нематоллы Изади. По его словам, министерство иностранных дел Ирана и дипломатический корпус правительства даже не знали, что состоялась сделка по продаже беспилотников.

Неофициальный советник иранской переговорной группы по будущему ядерной сделки с Ираном Сейед Мохаммад Маранди при этом занял другую позицию. Так, он раскритиковал украинского президента Владимира Зеленского за поздравления новому правительству Израиля. «Когда Зеленский говорит о "настоящей демократии в действии" и о том, что два режима (израильский и украинский) разделяют общие ценности, он имеет в виду, что они оба относятся к порабощенным этническим русским украинцам и коренному населению Палестины с одинаковым расовым презрением», — заявил Маранди.