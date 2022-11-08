Представитель испанской компании продал чужого ребенка в российском регионе

СК: представитель испанской фирмы продал чужого ребенка за 1,9 млн рублей в Калининграде

Представитель испанской компании суррогатного материнства продал чужого ребенка за 1,9 миллиона рублей в Калининграде, об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета России по региону.

Фигурант был признан виновным по пункту «з» части 2 статьи 127.1 УК РФ («Торговля людьми») и осужден на четыре с половиной года колонии.

Следствие установило, что испанская фирма предоставляла иностранцам услуги по программе суррогатного материнства. В 2019 году в одной из клиник Киева россиянке перенесли эмбрион от биологических родителей. После этого осужденный предложил бесплодной паре из Испании выкупить младенца за 27 тысяч евро (на момент 2020 года около 1,9 миллиона рублей).

Иностранка, введенная в заблуждение, перевела требуемую сумму и 24 сентября 2020 года в Калининградской области получила девочку, рожденную 10 июля, а также свидетельство о рождении, в котором была указана ее матерью.

Дела в отношении остальных участников группы выделены в отдельное производство, указали в пресс-службе Следственного комитета.

Ранее суд в Красноярске приговорил к трем годам и двум месяцем лишения свободы условно 33-летнюю местную жительницу, продавшую новорожденного сына за 850 тысяч рублей.