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00:49, 8 ноября 2022Мир

В КНДР отреагировали на обвинения о продаже оружия России

В КНДР назвали обвинения о продаже оружия России попыткой США запятнать имидж Пхеньяна

Фото: Globallookpress.com

Пхеньян отверг обвинения о продаже оружия России и назвал подобные сообщения попыткой США запятнать имидж КНДР, пишет Reuters со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

Как уточнили власти, Северная Корея не имеет сделок по поставке оружия с Россией. «Слухи о сделках о поставке оружия с Россией — это враждебные попытки США запятнать имидж Северной Кореи», — отреагировали в КНДР. Власти добавили, что никогда не поставляли оружие Москве и не планируют этого делать.

Ранее США пригрозили КНДР новыми санкциями за поставки оружия России. Вашингтон обвиняет Пхеньян в тайных поставках России артиллерийских снарядов. По данным американской разведки, Северная Корея пытается скрыть это, создавая видимость того, что боеприпасы направляются в страны Ближнего Востока или Северной Африки.

По мнению официальных лиц США, подобные сведения, так же, как и информация о приобретенных у Ирана беспилотниках, свидетельствуют о том, что оружейные запасы России якобы истощились с начала специальной военной операции на Украине.

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Марина Совина
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