Российский рабочий отрезал палец на ноге коллеги и добил его ножом

В Бурятии рабочий отрезал палец на ноге коллеги, зарезал его и сбросил тело в туалет

В Бурятии работника деревообрабатывающей компании осудят за умышленное причинение вреда здоровью и убийство. Об этом во вторник, 8 ноября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Его подельник, сотрудник той же компании, предстанет перед судом за укрывательство преступления.

По данным следствия, рабочие жили и трудились на пункте приема и отгрузки древесины на станции Загустай. В ночь на 13 ноября прошлого года они выпивали вместе с коллегой. Во время внезапно возникшего конфликта первый фигурант достал нож и отрезал палец на ноге одного из собутыльников, а позже, пытаясь скрыть преступление, добил жертву другим ножом. После этого он вместе с приятелем завернул тело убитого в одеяло, вынес его на улицу и сбросил в выгребную яму туалета.

Также они сожгли в печи одежду со следами крови, замыли полы и избавились от ножей. Вскоре соучастников задержали.

28 октября сообщалось, что на Алтае осудили на девять лет мужчину, забившего трубой до смерти рабочего на пасеке.