Россиянин пришел покормить бездомных кошек и нашел человеческую кость

В Санкт-Петербурге мужчина вышел покормить кошек и нашел человеческую кость за гаражами

В Санкт-Петербурге мужчина нашел человеческую кость за гаражами. Об этом во вторник, 8 ноября, сообщают «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным издания, вечером 6 ноября мужчина вышел на Рабфаковскую улицу, чтобы покормить бездомных кошек и заметил кость. Он вызвал полицейских.

Предварительно установлено, что это большеберцовая кость. Следователи возбудили дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Сейчас проводится проверка.

Ранее стало известно, в Петербурге во время очистки пруда нашли черную сумку с отрезанными женскими ногами.